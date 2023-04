L’ex direttore del Corriere della Sera Alessandro Vocalelli ha parlato della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus

Secondo Alessandro Vocalelli, tra tutte le competizioni e le partite in ballo, la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus è una delle meno importanti. Le sue parole a Radio Radio sulle priorità dei nerazzurri:

INTER JUVE- «Sicuramente dei tre obiettivi è il meno importante. Meglio prenderlo e mettere fieno in cascina, piuttosto che nulla. Però nella scala di valori dell’Inter c’è un grande vantaggio economico con la possibilità di giocare la prossima Champions League. Paradossalmente, se i dirigenti dovessero scegliere, tra il quarto posto e la finale di Champions League, sceglierebero il quarto posto. Ti dà visibilità, mentre una finale dà prestigio ma non la certezza economica. Fare delle previsioni è difficilissimo, può chiudere malissimo oppure essere trionfale. Quella di domani è la meno importante delle tre. Conta molto di più Inter-Lazio: tutti sceglierebbero di perdere con la Juventus e vincere con la Lazio. Vincere domani e perdere domenica darebbe una finale di Coppa Italia, ma sarebbe quasi aritmeticamente dalla zona Champions League. Credo che chiunque direbbe che preferisce vincere con la Lazio, fra le due partite non c’è dubbio quale sia la più importante».

L’articolo Vocalelli: «Inter-Juve? Tra tutte le partite, la meno importante» proviene da Inter News 24.

