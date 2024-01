Alessandro Vocalelli si concentra sui tecnici di Inter e Juve, Inzaghi e Allegri, parlando di una caratteristica comune a entrambi

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli parla così di Inzaghi e Allegri, tecnici rispettivamente di Inter e Juve.

INZAGHI E ALLEGRI – «Ma non è solo questo che li accomuna, anzi. Perché la caratteristica meno reclamizzata, ma forse più evidente, è che entrambi hanno valorizzato al massimo la figura dell’allenatore…. aziendalista. Che non vuol dire accettare tutto, ma piuttosto – ed è importantissimo – non pretendere sempre qualcosa di più . In nome di un calcio sparito. Già, perché ci sono tecnici che sembrano essersi fermati ad un mondo finito.

Quello dei grandi investimenti, anzi delle spese pazze, fatto di richieste sempre più alte, impossibili da conciliare con i tempi attuali. È finito il tempo delle squadre costruite grazie ad acquisti sempre più costosi. Anche se c’è ancora chi si aspetta, in estate, colpi continui da copertina. Chi magari martella per tutta la stagione, aspettando che si riapra il mercato di gennaio. Forse, più banalmente e più scientificamente, per costruirsi un alibi. I risultati non arrivano? Certo, manca un terzino, un centrocampista, una riserva di lusso…»

