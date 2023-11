Le parole di Cristian Volpato, trequartista del Sassuolo e dell’Italia U21: «Dionisi è bravo con i giovani, mi piace molto il club»

Cristian Volpato ha parlato dal ritiro della Nazionale Under 21 ai microfoni di Rai Sport. Di seguito le sue parole.

ARRIVO ALLA ROMA – «Ho detto ai miei genitori che sarei voluto andare in Italia. Ho fatto un provino al Trastevere, alla presenza degli scout della Roma. In un quarto d’ora sono riuscito a segnare una tripletta e un assist, e così mi sono guadagnato la chiamata dei giallorossi».

ITALIA U21 – «Contro San Marino abbiamo avuto l’approccio giusto. Nunziata ci ha detto che avrebbe voluto sei punti, noi vogliamo fare quello che dice il mister e farli».

PRIMO GOL IN SERIA A – «Quel giorno ho vissuto un sogno: il boato del pubblico che chiamava il nome non lo dimenticherò mai. José Mourinho, per noi giovani, è stato come un secondo padre».

SASSUOLO – «Tutti i giocatori che sono stati a Sassuolo sono cresciuti bene e questo credo che per me sia uno step giusto. Dionisi è bravo con i giovani, mi piace molto il club e ammiro Berardi: mi ha fatto sentire a casa già dal primo giorno, sono accanto a lui nello spogliatoio e credo siamo un po’ simili».

LA SUA CAMERA IN AUSTRALIA – «Avevo i poster e le foto di tutti i giocatori della Nazionale del 2006. Su tutti, Francesco Totti, anche se devo dire che ho grande stima per Cristiano Ronaldo e l’atteggiamento in campo che ha sempre avuto».

