Marko Arnautovic ha dato segnali di ripresa importanti nelle ultime uscite e contro il Genoa ha trovato il primo gol

Arnautovic non ha solo segnato a Genova il suo primo gol in campionato, ma ha anche trovato una dimensione – per così dire – che non si era ancora vista: la rete da opportunista. Il suo gol facile facile su respinta del palo è un inedito anche rispetto alle abitudini bolognesi.

E il complesso della sua partita a Marassi è stato tale da eleggerlo come il migliore dell’Inter da La Gazzetta dello Sport: «Il gol è il premio a una prestazione finalmente piena, riempita di un gran pallone a Mkhitaryan e un’altra assistenza a Thuram».

