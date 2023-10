I voti di Fiorentina-Cagliari: promosso Vincenzo Italiano, mentre ci sono 3 insufficienze per il Corriere dello Sport

Con il 3-0 di ieri sera sul Cagliari, la Fiorentina ha confermato di essere in questa fase la squadra più in forma del campionato. Da dopo la pausa delle nazionali ha inanellato 3 vittorie e un pareggio, facendo meglio di ogni altro e finendo così per scalare la classifica. Che in questo momento sorride, con un terzo posto in coabitazione con Napoli e Juventus, che accredita la formazione di Italiano quantomeno per un ruolo da protagonista, con persino qualche rimpianto pensando che a Frosinone i viola erano in vantaggio e si sono fatti rimontare. Ieri sera è stato tutto molto facile, con gol in apertura ad opera di Nico Gonzalez e raddoppio quando ancora non si era toccato il primo quarto di partita. I 14 tiri contro i 6 degli avversari dicono anche che la squadra non si è accontentata, ha voluto chiudere la sfida e anche nella ripresa, vissuta in gestione, ha comunque concluso di più del Cagliari.

Quali sono i meriti del tecnico in relazione a quest’ultima vittoria Andiamo a leggere due giudizi di quotidiani sportivi, che differiscono nella pagella.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 6,5: «Fiorentina terza. Gioca con qualità, ma sempre con qualche pausa».

CORRIERE DELLO SPORT – voto 7: «Come a Frosinone la sua squadra parte forte ma stavolta ha il merito di essere più concreta e di saper gestire il punteggio nella ripresa».

Per quanto riguarda i giocatori, invece, la visione dei due quotidiani è opposta: mentre a Milano non si considera nessuno meritevole di insufficienze, a Roma sono tre a ricevere un 5,5.

IKONÉ – «L’impatto – come spesso accade – non è dei migliori. Da lì, sbaglia quasi tutto».

INFANTINO – «Non riesce a incidere e si dimostra troppo leggero, beccandosi il primo giallo della partita».

BELTRAN – «Si batte come un dannato ma il gol non arriva. Nella ripresa cala alla distanza, divorato dai centrali del Cagliari. Il suo digiuno da reti sale a quota 353′».

