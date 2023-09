I voti di Krunic, Pulisic e Pioli dopo il pareggio di Milan-Newcastle in Champions League: promosso il tecnico, rimandati i due giocatori

Sono due i giocatori del Milan che dividono i giudizi, prendendo come campione di riferimento i due quotidiani della città: Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport. Si tratta di Krunic e Pulisic, che oscillano tra una lieve insufficienza e uno stentato 6 in pagella.

KRUNIC – Non piace al Corriere: «Il Newcastle gli lascia spazio, ma lui resta troppo sulle sue». Più morbida la Gazzetta: «Scottato dalle transizioni subite nel derby, protegge ancora più le spalle alla squadra che spinge. Incrocia spesso Tonali, senza subirlo. Lascia il centro a Loftus».

PULISIC – Anche in questo caso è il quotidiano generalista a essere più severo: «Per come entra, si capisce perché Pioli lo aveva lasciato fuori. Gli manca lo spunto delle prime giornate, non va mai via. Capitan America è tornato senza poteri dalla sosta delle nazionali». La Rosea lo assolve: «La sgasata di Pioli nel finale per cercare di abbattere finalmente il muro inglese. Ma non mostra la brillantezza delle prime giornate di campionato».

I 25 tiri in porta contro 6, gli expected goals all’opposto (2,05 a 0,19), i 6 corner a 1: sono numeri che promuovono la prestazione rossonera. Ecco perché Pioli riceve un giudizio non malvagio.

PIOLI – Stessa spartizione dei due giocatori presi in esame ma su un livello più alto. Il Corriere della Sera lo valuta degno del 6: «Il suo Milan crea molto, tira 25 volte, meriterebbe la vittoria, ma viene tradito dai suoi attaccanti. Risultato: un’occasione persa, c’è poco da girarci intorno. Per quel che s’è visto, il Newcastle si poteva e si doveva battere. Nota positiva: dopo lo choc del derby, la reazione c’è stata, tecnica e mentale. Avanti». Sono parole per le quali la Gazzetta sottoscrive un 6,5, aggiungendo di suo: «Ha portato il Milan 25 volte al tiro e ha nascosto la porta al Newcastle. Bella reazione post-derby. Per lui più applausi che fischi: giusto».

