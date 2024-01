I voti di Milan-Sassuolo: Stefano Pioli non convince del tutto le testate giornalistiche, positive invece per Bennacer

Ma come ha giocato il Milan contro il Sassuolo? Osservando i 3 voti diversi con i quali Stefano Pioli è stato valutato da parte della stampa si può dire che il merito della prestazione non è così chiaro…

CORRIERE DELLO SPORT – voto 6: «Il Milan vince, ma non convince. Nonostante il gol il peggio si vede nella ripresa, con squadra spaccata in uno strambo 5-0-5».

CORRIERE DELLA SERA – voto 6,5: «Una vittoria fondamentale per mettersi alle spalle, anche personalmente, una settimana horror. Ora però serve continuità, sennò siamo di nuovo da capo».

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 7: «Non era facile ricompattare la squadra nella tempesta. Lo ha fatto con coraggio, buttando avanti il Diavolo. Ha avuto ragione».

La lettura sul secondo tempo, dove l’allenatore ha osato, ottenendo il gol da 3 punti di Pulisic, è supportato da quanto registrato dalle statistiche? Decisamente sì, considerando che alla rete effettivamente realizzata si è accompagnato uno sforzo offensivo non banale, passando da uno 0.52 negli Expected Goals a un 1.32, ben più del doppio. Un dato relativo soprattutto all’efficacia, visto che il numero delle conclusioni è stato pure leggermente inferiore nella ripresa (11-9).

Per quanto riguarda il migliore in campo, se per il Corriere dello Sport è l’autore del gol a meritarsi il titolo, grazie al 6° gol in campionato: non solo, Pulisic viene lodato anche perché ha vissuto un paradosso: «E pensare che per tutto il primo tempo, non aveva mai trovato la giocata giusta».

Gli altri sottolineano invece il ruolo di Bennacer, meritevole del 7 (6,5, comunque, dal quotidiano romano). Un rientro importante quello del centrocampista. Per il Corriere della Sera è lui il «centro di gravità permanente: ogni palla che tocca è un’idea. Quanto è mancato». Per La Gazzetta dello Sport il ritratto è questo: «Uomo chiave tatticamente, non al fianco di Reijnders, ma al fianco di Giroud. Ha assistito il gol partita e creato altro».

