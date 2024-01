Napoli Inter, le pagelle di Walter Mazzarri e Simone Inzaghi dopo la Supercoppa Italiana, vinta dai nerazzurri

Ci sono state due partite all’interno della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter: il primo tempo chiuso sullo 0-0, la ripresa con la rete nel recupero di Lautaro che ha deciso la sfida. Ovviamente l’espulsione di Simeone ha condizionato anche le statistiche. Lo si evince soprattutto dal possesso palla, passato dal 46 al 25% per gli azzurri. Mentre per quanto riguarda gli sforzi offensivi, già la prima frazione di gioco aveva visto uno squilibrio (2-7 i tiri), accentuatosi molto allorché il Napoli non ha più avuto il suo centravanti (4-15).

Com’è stato valutato il lavoro dei due mister? Andiamo a scegliere il giudizio dei due quotidiani più venduti in Italia.

WALTER MAZZARRI – Riceve 6,5 da entrambe le testate. Per La Gazzetta dello Sport «Walter se la gioca con le armi che ha e alla fine incarta pure una volpe come Simone: difende a cinque, ma quando imposta è quasi un 4-1-4-1 che non dà punti di riferimento. Un altro rosso gli toglie la Supercoppa». Il Corriere della Sera scrive di «resistenza illuminata, con una squadra che occupa bene il campo. Anche dopo l’espulsione il Napoli non perde le distanze, ma la missione di arrivare ai rigori fallisce. E lui esce in anticipo».

SIMONE INZAGHI – Per Gazzetta vale mezzo voto in più del mister sconfitto: «Legge bene i cambi, lucido nel togliere De Vrij e Barella temendo un’espulsione. É bravo anche nel passare alla difesa a quattro, quando capisce il Napoli non riparte più. É il signore della Supercoppa». Per il Corriere si merita un rotondo 7,5: «Re di Coppe, dimostra che l’Inter sa adattarsi a ogni partita. Ed è pronta per il ciclo chiave per lo scudetto».

Nessuna differenza di vedute sui migliori in campo: da un lato Gollini, dall’altro colui che ha risolto la finale, Lautaro Martinez.

