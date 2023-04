La giornata numero 32 si è inaugurata ieri con un risultato molto importante. La sconfitta dello Spezia con il Monza crea due effetti immediati

La giornata numero 32 si è inaugurata ieri con un risultato molto importante. La sconfitta dello Spezia con il Monza crea due effetti immediati: dopo tantissimo tempo, i liguri si potrebbero vedere in piena zona retrocessione qualora il Verona riuscisse a fare bottino pieno con la Cremonese; quanto al Monza, invece, ogni buona prova non fa che confermare la straordinarietà del lavoro di Raffaele Palladino, più che mai allenatore del momento per l’ottima stagione dei brianzoli.

Andiamo a scoprire cosa rivelano i numeri di una sfida che ha visto gli ospiti andare in rete una volta per tempo: al ventunesimo con Ciurria; al terzo minuto di recupero con Carlos Augusto.

Nonostante la situazione di svantaggio dopo un quarto di gara, la formazione di Semplici non è riuscita a impadronirsi del possesso palla, come denuncia il suo 45%. Anche nella ripresa, in tal senso, non è stata in grado di prevalere, fermandosi sul 49%. Lo Spezia ha concluso più degli avversari, costringendo Di Gregorio a un grande intervento su Kovalenko, il momento che avrebbe potuto cambiare il senso della gara visto che è arrivato poco prima del vantaggio del Monza. Da sottolineare l’ingente produzione di cross da parte di Agudelo e compagni, una strategia che non si è rivelata sufficiente per cambiare in meglio la situazione.

Nel merito delle prestazioni individuali, prendendo come campione i voti de La Gazzetta dello Sport, lo Spezia ha maturato ben 10 insufficienze. La più grave di tutte è quella per l’appunto di Kovalenko, che si è preso un durissimo 4,5 con la seguente motivazione: «Gravissimo errore a due metri dalla porta, poi rischia l’autorete di testa nella ripresa». Quanto al mister, la sconfitta giustifica il 5,5: «Fa quel che può, le assenze non lo aiutano, ma i limiti di questa squadra sono evidenti». Al contrario Palladino merita il 7: «Ha in mano una fuoriserie, è ora di alzare l’asticella». Stesso voto a 4 suoi giocatori: Di Gregorio, Carlos Augusto, Caldirola e Ciurria.

