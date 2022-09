Il neo acquisto del Milan, Aster Vranckx, ha rilasciato a Milan Tv la sua prima intervista dall’arrivo in rossonero. Le parole:

«Penso sia un grande passo nella mia carriera. Darò il massimo per il club e magari diventare campioni ancora. Per me nella vita non ci sono limiti, devi solo andare avanti per ciò che hai sempre sognato e non arrendersi.»

CARATTERISTICHE – «Sono un centrocampista con molta corsa, forza e ho anche buoni piedi.»

BELGI IN SQUADRA – «È un bene avere molti compagni del Belgio. Conosco Saelemaekers e Origi, ma non quanto De Ketelaere. Mi ha detto che è un bel club, mi sono sentito bene qui fin da quando sono arrivato»

IDOLI AL MILAN – «Quando penso al Milan penso a giocatori come Ronaldinho e Kakà, sono giocatori che mi piacciono.»

SERIE A – «Da quello che ho visto e sentito, c’è molta qualità e tanta tattica in questo campionato»

NUMERO 40 – «È il numero con cui è iniziata la mia carriera, mi è sempre piaciuto. Ho passato buoni anni, ma non ci sono molte ragioni per cui l’ho scelto»

SALUTO AI TIFOSI – «Sono molto felice di essere qui, darò il meglio per questo club. Spero mi supportiate, io farò il massimo»

