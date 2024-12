“Vuole solo il Milan”, obiettivo fissato e cifra già “concordata”: ecco il colpo per Fonseca

Il Milan è più vicino che mai a regalare a Fonseca un nuovo affare di mercato. Il giocatore vuole i rossoneri.

Il Milan è sempre più determinato a rinforzare la propria rosa. Il club rossonero, sotto la guida di Fonseca, ha individuato alcuni profili strategici da inserire in squadra. L’obiettivo è elevare il livello complessivo del gruppo, con acquisti mirati che possano garantire qualità e profondità.

Uno dei nomi più caldi in queste settimane sembra essere davvero vicino alla conclusione. Si tratta di un calciatore che ha espresso chiaramente il desiderio di vestire la maglia rossonera, portando entusiasmo tra i tifosi.

Accordo a un passo?

La trattativa per il trasferimento appare indirizzata verso ottimi binari. Il prezzo già “concordato” suggerisce che il buon esito della trattativa potrebbe essere prossimo. Il Milan potrebbe chiudere l’affare a breve, dando un nuovo rinforzo al reparto mirato dal tecnico.

Vuole il Milan: prezzo già “concordato”

Con l’addio quasi certo di Davide Calabria, il cui contratto scadrà a giugno senza alcuna prospettiva di rinnovo al momento, e di fronte alle critiche rivolte all’acquisto di Emerson Royal dal Tottenham, il Milan si trova nella necessità di rinforzare la fascia difensiva. Nonostante Emerson Royal non abbia deluso le aspettative, la squadra si trova comunque nella ricerca di alternative valide per il ruolo di terzino, tanto che il nome di un calciatore dal Salisburgo è già sul taccuino del diavolo. Il giocatore in questione è Amar Dedic, bosniaco, che ha mostrato – scrive Milanlive.it – un interesse marcato nel vestire il rossonero, rifiutando le avances di altre squadre italiane come Roma e Napoli. Nonostante l’interesse di queste squadre, con la Roma che ha tentato seriamente di portarlo in Italia l’estate scorsa, Dedic sembra avere occhi solo per il Milan, luogo in cui ritroverebbe i suoi ex compagni di squadra. La sua clausola rescissoria di 12 milioni di euro con il Salisburgo rende questa opportunità ancora più allettante per i rossoneri.

Theo Hernandez

Una soluzione versatile per la fascia

Uno degli aspetti che rende Dedic particolarmente interessante per il Milan è la sua versatilità. Avendo spesso giocato sulla fascia sinistra in Austria, il giocatore potrebbe rappresentare una soluzione importante per il ruolo di vice Theo Hernandez, risolvendo un problema che il Milan trascina da anni. La sua capacità di adattarsi a più ruoli lo rende un candidato ideale per un club alla ricerca di flessibilità tattica e di giovanili promesse pronte a emergere nel calcio europeo.

