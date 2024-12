Bonucci torna a parlare di Milan. Incredibile il retroscena sul gol di Muntari

L’ex difensore di Juve e nazionale, con un breve e dimenticabile passato in rossonero, si racconta a Prime Video e non risparmia aneddoti sul Milan e quel particolare episodio.

Le vicende e le riflessioni di Leonardo Bonucci sulla sua carriera, in particolare sul periodo vissuto con la maglia del Milan, riemergono attraverso una recente intervista rilasciata a Prime Video.

L’ex rossonero ha condiviso le sue esperienze, le decisioni prese in momenti cruciali della sua carriera e i sentimenti che hanno accompagnato la sua breve esperienza in rossonero. Bonucci, noto per il suo spirito combattivo in campo, si apre in questa intervista rivelando non solo dettagli sulla sua transizione alla squadra rossonera ma anche un dettaglio sconosciuto su un episodio particolare.

L’addio alla Juventus ed il trasferimento al Milan

La decisione di lasciare la Juventus, dopo la finale di Cardiff persa nel 2017 contro il Real Madrid, segna un momento di svolta nella carriera di Bonucci. Le dinamiche interne e le scelte professionali hanno condotto all’inevitabile separazione, con il difensore che ha accolto la proposta del Milan di Fassone e Mirabelli come una nuova sfida. Bonucci racconta di come, in quel periodo delicato, il desiderio di diventare il simbolo di una rinascita milanista lo abbia spinto ad indossare la maglia rossonera, assumendo anche la responsabilità e l’onore di portare la fascia da capitano.

Spostare gli equilibri

Non sempre le scelte sono dettate da strategie personali, come sottolineato da Bonucci in relazione al concetto di “spostare gli equilibri”, vero e proprio tormentone ereditato dal difensore in rossonero. Questa frase, emersa durante il suo passaggio al Milan, non rifletteva un suo desiderio personale ma piuttosto l’intenzione del suo entourage di vederlo come chiave di volta per il rilancio del club milanese. La sua decisione di trasferirsi è delineata come una reazione a come è stato trattato dalla Juventus, specialmente dopo essere stato messo sul mercato per una cifra ben inferiore alle aspettative.

Il passato bianconero: il gol di Muntari

Tra i vari ricordi e momenti significativi menzionati da Bonucci, spicca il riferimento all’episodio del gol non convalidato a Sulley Muntari nel famoso Milan-Juventus del 25 febbraio 2012. In merito all’episodio Leonardo Bonucci, all’epoca bianconero, prima se la ride e poi chiude con queste parole: “Il gol di Muntari? Quando è passata quella palla io ero praticamente in linea con la porta. Dissi solo: dai, andiamo avanti”.

