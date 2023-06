Wahi Juve: occhi in Francia per il possibile dopo Vlahovic. Novità legate all’eventuale sostituto dell’attaccante serbo

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juve nel corso del calciomercato estivo, con i bianconeri che stanno monitorando già eventuali sostituti dell’attaccante serbo.

La Gazzetta dello Sport ha avanzato la candidatura di Elye Wahi, centravanti classe 2003 andato in doppia cifra per la seconda stagione consecutiva con il Montpellier. In pole position, però, c’è l’Arsenal.

