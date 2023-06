Il difensore del Manchester City Kyle Walker si augura di non provare la stessa delusione di due anni fa quando perse la Champions in finale col Chelsea.

La Repubblica ha intervistato Kyle Walker che spera che il fattore esperienza giochi a favore del Manchester City. “Si cresce anche attraverso le delusioni, le vittorie sfiorate: questo vale per tutte le grandi squadre. Sinora non abbiamo mai vinto la Champions, ma l’importante è essere sempre lì e provarci, come con la nazionale inglese: prima una semifinale, poi una finale persa contro l’Italia… alla fine speriamo che stavolta le cose vadano per il verso giusto“.

Josep Guardiola

“La finale di due anni fa Sicuramente ci è stata di esperienza. Alla prima sei sempre un po’ disorientato e puoi pagare lo scotto. Quest’anno abbiamo più consapevolezza. Ma credo che la chiave per noi sia fare ciò che sappiamo fare. Certo, dobbiamo tenere in considerazione la partita, un avversario come l’Inter. Ma se riusciamo a giocare il nostro calcio e a fidarci come sempre di noi stessi, possiamo farcela: perché è più facile che Haaland faccia un gol, che De Bruyne faccia un assist… in ogni caso, dobbiamo vincere a tutti i costi”.

L’articolo Walker: “Non abbiamo mai vinto la Champions ma attraverso le delusioni si cresce, abbiamo più consapevolezza” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG