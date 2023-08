Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha parlato a Telefe Noticias della sua recente malattia, la leucemia

Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha parlato a Telefe Noticias della sua recente malattia, la leucemia.

PAROLE – «È stato tutto molto veloce per me. Masterchef è finito venerdì, l’ultimo giorno in cui abbiamo registrato, era il Martín Fierro domenica e stavo viaggiando in pochi giorni… Lì ho fatto un’analisi e, come è trapelato, è non è andata come ci aspettavamo. Era una cosa normale ed è stato come uno shock perché in quel momento la prima cosa che mi hanno detto è stata che non potevo salire su un aereo, e non si sapeva per quanto tempo. Ho davvero molti dubbi, se parlarne o meno… mi piacerebbe poterne parlare apertamente ma a volte le persone ti giudicano, pensano che se ne parli non sia reale, o se non lo fai vuol dire che non è un argomento così serio e allora preferisco tenerlo per me. Chi ha fatto trapelare l’informazione ovviamente mi ha scosso, perché in quel momento non capivo né sapevo quello che avevo… dovevo uscire e spiegare, e, soprattutto, sopportare chi dice che è una bugia. Le cure in Argentina Spero di migliorare ancora un po’ così posso uscire e raccontarlo. Non vedo l’ora e con fiducia che tu può andare avanti. È lo stesso trattamento per tutti. Ho scelto il mio paese, ma se l’avessi fatto altrove è lo stesso. Devi farlo dove ti senti meglio e più contento, ed è per questo che ho scelto il mio paese, e Fundaleu, a cui sono molto grato».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG