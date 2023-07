Weah a Dazn: «La Juve è fantastica, per me è un sogno e sono molto felice». L’intervista verso l’amichevole col Milan

Weah ha concesso un’intervista a Dazn in avvicinamento all’amichevole tra Juve e Milan.

PASSIONE PER LA MUSICA – «Mi piace registrare e produrre musica per liberare la mente. Sai, come atleta ero sempre al 100% focalizzato sul calcio Quindi a volte è bello, allontanarsi e fare musica, guardare un film, suonare uno strumento fare altre cose, È solo il mio “piccolo hobby”. Sono un cantante? Si, posso fare qualcosa».

AMICIZIA CON LEAO – «Si è un mio amico da quando siamo bambini. Sta facendo una buona musica e va molto bene anche in Serie A. Quindi sono felice».

SOGNO JUVE – «Si sono molto felice. Non lo dimostro molto ma sono molto molto felice. È una bella sensazione. È davvero un sogno che si avvera. Qualcosa che ho sognato per tutta la vita. Posso solo dire grazie a Dio e alla mia famiglia per avermi sempre spinto. E ora sono qui, quindi sono felice. Mi sto allenando da qualche giorno. Ho incontrato gli altri ragazzi e adoro essere qui. È un club fantastico».

PAPA’ DECISIVO PER LA SUA SCELTA – «Si sicuramente. Ha avuto un ruolo molto importante nella mia scelta. Ma non solo perché dal momento in cui ho saputo che il club era interessato, ero convinto di voler venire qui. Sapevo di voler fare qualsiasi cosa per arrivare qui. E ho iniziato a guardare le partite. Ho iniziato a seguire la squadra per assicurarmi di essere sul pezzo una volta arrivato qui»..

LA FOTO DI GEORGE – «Ho la foto della celebrazione del Pallone d’Oro di mio padre a Milano incorniciata a casa. Quando mi sveglio la mattina e vado a fare colazione, è qualcosa che vedo tutti i giorni. E’ una di quelle cose che ti spingono al tuo limite, ti fa desiderare di essere il più bravo possibile perché sei consapevole di cosa ha fatto per diventare il migliore del mondo. E ovviamente non è una cosa facile. E lo ha fatto. Ecco perché credo sempre che le cose si possano raggiungere».

