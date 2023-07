Il corrispondente dalla Spagna per La Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole su Kessié.

KESSIÉ JUVE – «Il freno principale in questo momento è proprio il giocatore. Non vuole andar via da Barcellona, ma adesso si sente messo sulla lista dei trasferibili. La sua idea preferibilmente sarebbe quella di andare in Premier League. Bisogna vedere se dopo averlo convinto ad andare via riusciranno a convincerlo a tornare in Italia».

