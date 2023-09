Weah: «C’è buona chimica con McKennie. E ora che siamo alla Juve…». Le parole in conferenza stampa sul compagno di squadra

Weah in conferenza stampa con gli Usa ha speso belle parole per McKennie, suo compagno di squadra in Nazionale e da qualche settimana anche alla Juventus.

SU MCKENNIE – «Capisco come gioca. Capisce come gioco. Quindi la nostra chimica è davvero buona. Ora che siamo nella stessa squadra, allenarsi ogni giorno renderà tutto ancora migliore».

