Weah: «Non scambierei Vlahovic con Osimhen. Lo scudetto? Si può». Le parole dell’esterno americano

Timothy Weah, esterno della Juventus, ha parlato in un’intervista rilasciata a Tuttosport.

Le sue parole: «Juve, credo nello scudetto. Ho giocato con Osimhen, non lo scambierei con Vlahovic. Papà George ha già prenotato la mia maglia: gliela manderò in Liberia. Sogno un gol come il suo col Milan al Verona, magari già a Empoli… Pogba è incredibile».

