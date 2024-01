Weah interrompe il suo digiuno: il capolavoro in Juve Salernitana vale doppio per lui. Il retroscena sull’esterno

Il gol di Weah alla Salernitana vale doppio per l’esterno. Il giocatore della Juve, infatti, ha trovato in Coppa Italia il suo primo gol in bianconero alla presenza numero 14 tra tutte le competizioni.

Non solo, perché Weah ha interrotto il suo digiuno personale, visto che non segnava dal primo maggio 2022. In quell’occasione, con la maglia del Lille, siglò una doppietta al Rennes in Ligue 1.

The post Weah interrompe il suo digiuno: il capolavoro in Juve Salernitana vale doppio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG