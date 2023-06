Weah Juve: è il giorno dell’arrivo a Torino dell’esterno americano, primo colpo dell’estate bianconera dal Lille

(inviato all’aeroporto di Caselle) – È Timothy Weah il primo colpo estivo del calciomercato Juve. L’esterno americano passerà in bianconero per circa 12 milioni di euro: nel tardo pomeriggio/serata è previsto il suo atterraggio a Torino, all’aeroporto di Caselle, con le visite mediche fissate poi per domani mattina. Juventusnews24 segue LIVE la prima giornata juventina del figlio d’arte.

MERCOLEDI’ 28 GIUGNO

Ore 18.25 – Weah è appena atterrato all’aeroporto di Caselle.

Ore 18.00 – Timothy Weah atterrerà a Caselle intorno alle 18.30. Ora è in viaggio verso Torino.

Ore 17.50 – Weah Juve, arriva la conferma social del club – FOTO

Ore 17.30 – Weah Juve, l’americano è in viaggio per Torino

Ore 13.40 – Damiani: «Weah buona scelta per la Juve, Allegri lo dovrà far rendere al meglio»

Ore 13.30 – Weah Juve: arrivo a Torino previsto in serata. Il programma

Ore 08.20 – Weah-Juve, lo statunitense in arrivo a Torino: «Volo pronto» – FOTO

MARTEDI’ 27 GIUGNO

Ore 20.50 – Marianella: «Weah al posto di Chiesa Se fossi un tifoso Juve sarei preoccupato»

Ore 12.10 – Weah Juve: l’ultimo indizio di McKennie non lascia più dubbi – FOTO

Ore 09.30 – Weah Juve, accordo TOTALE con lui e il Lille. Tutti i dettagli del colpo

Ore 08.10 – Weah Juve, l’ultimo indizio lascia pochi dubbi: cos’ha scritto – FOTO

