George Weah può aiutare la Juventus. L’ex attaccante liberiano, salito alla ribalta nelle ultime ore per aver ribadito la sua fede bianconera, sarebbe il primo sponsor del trasferimento del figlio Timothy, in scadenza tra un anno con il Lille, a Torino.

Manna ci pensa, viste le cifre non impossibili in ballo, ma sa che dovrà fare attenzione all’Atletico Madrid, altro club attivatosi per l’americano. Ma papà George preferirebbe per il figlio la destinazione italiana, secondo la Gazzetta dello Sport.

The post Weah Juve, papà George sponsorizza il colpo. Ma occhio ad una concorrente appeared first on Juventus News 24.

