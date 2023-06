Parisi Juve, bianconeri in pressing per il giovane laterale dell’Empoli: ecco la contropartita per convincere i toscani

E’ Fabiano Parisi l’obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare la fascia sinistra. Il talentuoso esterno dell’Empoli, da ormai diverso tempo, avrebbe già raggiunto un accordo per il suo trasferimento alla corte del club bianconero, che ora cerca il via libera dei toscani.

Per farlo, secondo quanto riferisce l’odierna edizione de La Stampa, potrebbe essere inserito nell’affare il cartellino di Filippo Ranocchia. Il centrocampista non sarà riscattato dal Monza e tornerà a Torino, ma solamente di passaggio.

