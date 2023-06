Rinnovo Manna, prolungando il contratto dell’attuale DS la Juve manda un segnale anche a Cristiano Giuntoli. Cosa succede

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha tutta l’intenzione di blindare Giovanni Manna con almeno un altro anno di rinnovo. L’attuale accordo scade nel 2024, ma la società vuole dimostrare ancor più fiducia nelle capacità del suo attuale DS.

Così facendo si lancerebbe anche un segnale a Cristiano Giuntoli, in attesa di lasciare il Napoli: al momento del suo arrivo a Torino, infatti, l’uomo mercato azzurro verrà affiancato in tutto e per tutto dal nuovo talento dirigenziale di casa bianconera.

