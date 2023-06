Weah Juve, superato l’Atletico Madrid: il retroscena dell’affare in chisura per l’attaccante esterno del Lille

La Juve ha battuto la concorrenza dell’Atletico Madrid per Weah. Come fa sapere Gazzetta.it, infatti, sull’attaccante esterno si erano mossi anche gli spagnoli. La volontà del giocatore è stata decisiva e la sua scelta è ricaduta sulla Juve.

L’affare col Lille dovrebbe chiudersi per 10-12 milioni, mentre l’accordo con Weah è già stato raggiunto per 2 milioni per 5 anni. Per chiudere la Juve ha bisogno di formalizzare qualche cessione.

