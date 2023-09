Weah rivela: «Regalerò a mio padre la mia prima maglia Juve. Ad Empoli sogno un gol come il suo». Le parole dell’esterno americano

Timothy Weah, esterno della Juventus, si è raccontato sui quotidiani questa mattina.

LA MAGLIA A PAPA’ GEORGE – «L’aveva già fatto durante la tournée americana, in realtà. Ho tenuto da parte la prima che ho indossato in estate e la conservo a casa: gliela porterà mamma appena andrà a trovarlo in Liberia».

IL GOL COME PAPA’ – «Mi ha solo invitato a restare tranquillo e a divertirmi in campo. La sua rete contro il Verona, con una cavalcata da parte a parte del campo, l’avrò visto milioni di volte: chissà, magari a Empoli segno un gol così anch’io!».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A TIMOTHY WEAH

