Wenninger sfida la Juventus Women: «Dopo lo scudetto vogliamo anche la Coppa Italia». Parla il difensore della Roma femminile

Carina Wenninger, difensore della Roma femminile, ha parlato a Il Romanista in avvicinamento alla doppia sfida con la Juventus Women tra campionato e Coppa Italia.

Le sue parole: «Lo scudetto? Incredibile. Basta una parola. Ho scelto la Roma anche perché pensavo che avremmo potuto lottare per il titolo, ma non mi aspettavo potesse andare così bene perché se guardi il vantaggio in classifica che abbiamo accumulato si è trattato di una stagione perfetta. Non abbiamo mai avuto un periodo in cui abbiamo dubitato di potercela fare. E dobbiamo ancora vincere l’ultimo titolo a disposizione, la Coppa Italia. È un’annata che resterà nella storia, il club ha lavorato tanto negli ultimi cinque anni e sono contenta di restituire qualcosa anche a chi lavora qui da anni portando dei titoli».

