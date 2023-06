David Moyes, allenatore del West Ham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference contro la Fiorentina

PAROLE – «E’ molto bello essere qui, lo è per chiunque di noi. E’ uno dei traguardi più importanti per un allenatore. Spero che sia un punto di partenza, ho sempre detto che il meglio deve ancora venire e mi sto godendo questo momento con tutti gli altri. La Fiorentina mi ha colpito tanto, hanno già raggiunto un’altra finale di coppa e questo la dice lunga sul loro lavoro. E’ un avversario complicato, è sempre difficile affrontare le squadre italiane. Li rispettiamo molto. Questa è una partita speciale, un’esperienza diversa rispetto ad altre gare. Non ho preparato niente di particolare, spero domani sera di trovare le parole giuste per raggiungere il successo. Il mio compito è quello di cercare di vincere. Una mia rivincita Non la vedo così. Ho allenato 1000 partite, 600 panchine in Premier. Ho raggiunto promozioni e giocato finali. Questo però è il momento più importante della mia carriera. Essere un allenatore di calcio per così tanto tempo significa che qualcosa di buono ho fatto. Ci sono tanti allenatori buoni in giro ma devono capire se riescono a mantenere il passo per 20 anni come accaduto a me».

