Il West Ham sta provando in tutti i modi a convincere l’Ajax a cedere Mohammed Kudus e ha alzato l’ultima offerta fatta

Il West Ham sta provando in tutti i modi a convincere l’Ajax a cedere Mohammed Kudus e ha alzato l’ultima offerta fatta.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano gli Hammers hanno presentato una nuova offerta formale per Kudus di 42 milioni. L’Ajax ha rifiutato la proposta e non ha nessuna intenzione di accettare a quelle condizioni. Il West Ham ora deciderà se lasciare perché non c’è accordo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG