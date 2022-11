Kurt Zouma, difensore del West Ham, è tornato a parlare dopo gli episodi di maltrattamenti ai danni del suo gatto

Kurt Zouma torna a parlare. Le dichiarazioni del difensore del West Ham al Sun dopo gli episodi di maltrattamenti ai danni del suo gatto.

LE PAROLE – «È stato un periodo davvero complicato per me e per la mia famiglia. Ho fatto qualcosa di davvero brutto e chiedo di nuovo scusa per come mi sono comportato. So che è stata una cosa molto difficile da vedere per tante persone e ovviamente mi sento molto, molto dispiaciuto. Ho parecchi rimorsi al riguardo e ora io e la mia famiglia stiamo cercando di guardare avanti. Ho imparato dal mio errore e penso che sia la cosa più importante. Per fortuna ho avuto parecchio aiuto da tantissime persone che mi sono state vicino e che mi hanno dato una mano a restare concentrato sul calcio. E ora cerco di rimanere felice».

L’articolo West Ham, riecco Zouma: «Periodo difficile, ma ho imparato dagli errori» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG