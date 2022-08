Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham, ha parlato dopo la qualificazione in Conference League della sua squadra

Gianluca Scamacca ha parlato così ai canali ufficiali del West Ham.

LE PAROLE – «È stata una vittoria importante e non era facile su un campo così piccolo, ma abbiamo fatto bene. Stiamo prendendo confidenza tutti assieme e credo che le prossime settimane andranno ancora meglio. Vogliamo stare in Europa, daremo tutti il 100% per arrivare più lontano possibile. Io lavoro per la squadra, sono sempre disponibile e quando il mister avrà bisogno, sarò pronto. Ora dobbiamo tornare a vincere anche in Premier League e lo faremo».

