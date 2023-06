Kurt Zouma, difensore del West Ham, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della finale di Conference League

PAROLE – «Ho creduto fermamente nella capacità di questa squadra di andare fino in fondo in questa competizione, fin dal primo giorno, soprattutto dopo che siamo arrivati ​​alle semifinali di Europa League la scorsa stagione. Continuo a pensare che avremmo potuto vincere anche quella competizione, o almeno arrivare in finale, ma si poteva sentire che questa volta ha qualcosa di molto speciale. Raggiungere questa finale è un grande risultato, di cui siamo tutti orgogliosi, e ora vogliamo vincere la partita per i fan».

