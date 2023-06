Un goal del regista croato basta ai nerazzurri per espugnare l’Olimpico di Torino: nel finale il tecnico provvede a far riposare qualche titolare.

L’Inter si tiene allenata, per quel che riguarda le gambe, e conserva il morale alto grazie alla vittoria per 1-0 contro il Torino. Il Corriere dello Sport celebra la regia sapiente di Brozovic, autore tra l’altro dell’unica rete del match. La squadra di Juric ha caratteristiche completamente diverse dal Manchester City e quindi probabilmente non ci sono state “prove” in ottica finale di Champions.

Alex Cordaz

I titolari hanno giocato praticamente tutti anche se nessuno per 90 minuti; occasioni da goal ce ne sono state diverse da una parte e dall’altra. Hanno sfiorato la rete Gagliardini e Dzeko mentre Cordaz si è potuto mettere in luce con una bella parata su Sanabria. Nel finale leggermente meglio i padroni di casa anche perché l’Inter era entrata in gestione; anche un pareggio avrebbe garantito il terzo posto in classifica. Ora tutta la concentrazione va sulla Champions League.

