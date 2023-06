I nerazzurri oggi non si allenano ma la preparazione della finale di Champions League inizierà già domani; ci sono le condizioni di 2 giocatori da monitorare.

Inzaghi ha concesso un giorno di riposo a tutto il gruppo dopo la vittoria di ieri col Torino. L’allenatore ha preferito far giocare tutti i titolari piuttosto che fare ampio turnover, d’altronde mancano ancora 6 giorni alla finale col Manchester City.

Federico Dimarco

L’unico titolare risparmiato totalmente è Federico Dimarco, non convocato per un leggero affaticamento muscolare che però non lo mette in dubbio per Istanbul. Domani ci sarà la ripresa degli allenamenti e, come riporta il Corriere dello Sport, verrà fatto il punto sugli infortunati Correa e Mkhitaryan; entrambi dovrebbero esserci il 10 giugno, l’armeno forse anche dal primo minuto.

