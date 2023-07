È Djokovic il primo finalista di Wimbledon 2023. Il serbo ha vinto la semifinale a tinte rossonere contro Sinner

Wimbledon 2023 ha il suo primo finalista: Djokovic. Il serbo ha battuto in semifinale Sinner, vincendo il derby tra tifosi del Milan.

Vittoria per 3-0 in 2 ore e 46 minuti. Per il serbo si tratta della trentacinquesima finale slam.

The post Wimbledon, Djokovic vince il derby rossonero contro Sinner appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG