Kosovare Asllani, calciatrice del Milan Femminile, ha parlato dopo la vittoria contro Tokyo Verdy Beleza in Womens Cup

Intervistata da Milan Tv, Kosovare Asllani ha parlato così dopo la vittoria contro Tokyo Verdy Beleza in Womens Cup:

«Sono stati due giorni intensi, con il primo allenamento e i primi minuti in campo. La squadra è stata fantastica, mi hanno subito fatto sentire la benvenuta. Sono felice per la vittoria e per il gol. Contro il Louisville sarà una sfida tosta, ma anche molto divertente. Non vediamo l’ora, domani le studieremo meglio».

