Xabi Alonso ha deciso: andrà ad allenare il Liverpool a giugno… ma è solo una truffa che ha preso piede in Thailandia

«Ciao, mi chiamo Xabi Alonso. La prossima stagione allenerò il Liverpool, ma ho bisogno di un po’ di soldi per i biglietti aerei. Se vuoi sostenermi, inviami 300 bath». In molti in Thailandia hanno ricevuto questo messaggio sui loro profili social. Si tratta ovviamente di una truffa: il profilo finto era provvisto di immagine del tecnico del Bayer Leverkusen e spunta blu. La cifra richiesta corrisponde a circa 8 euro.

C’è però un piccolo fondo di verità o meglio, non è uno scenario del tutto impossibile quello di vedere lo spagnolo sulla panchina dei Reds: nel suo contratto infatti è prevista una clausola che gli permetterebbe di liberarsi in caso di chiamata su una panchina di uno dei suoi vecchi club: Bayern Monaco, Real Madrid e, per l’appunto, Liverpool. E con l’addio di Klopp a giugno, non è da escludere un ritorno di fiamma dall’Inghilterra per il tecnico che sta comandando la Bundesliga.

