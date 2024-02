Ufficializzato il nuovo attaccante del Verona Karol Swiderski. Ecco il comunicato del club gialloblu sul suo sito

IL COMUNICATO – Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione – da Charlotte FC le prestazioni sportive dell’attaccante polacco Karol Swiderski.

Nato il 23 gennaio 1997 a Rawicz, in Polonia, Swiderski cresce nelle giovanili del Rawia Rawicz e SMS Łódź, prima di trasferirsi nella stagione 2014/15 al Jagiellonia nella massima serie polacca, la Ekstraklasa.

L’attaccante debutta tra i professionisti con il Jagiellonia il 23 agosto 2014, e nella stessa stagione colleziona sette presenze, nelle quali realizza una rete e due assist. Con il Club polacco Swiderski gioca dall’agosto del 2014 fino al dicembre del 2018, anni nei quali realizza 25 reti e 9 assist in 128 presenze totali.

Swiderski fa il suo debutto nelle competizioni europee il 2 luglio 2015, quando entra in campo all’80’ della sfida tra Jagellonia e Kruoja valida per la gara di andata del primo turno di qualificazione alla UEFA Europa League, sfida decisa proprio dal primo gol europeo dell’attaccante polacco e terminata 1-0.

Nel gennaio del 2019 l’attaccante si trasferisce in Grecia al Paok Salonicco, club con cui debutta il 27 gennaio dello stesso anno nella vittoria per 4-0 sull’OFI Creta in Souper Ligka Ellada, il massimo campionato nazionale greco. Nel turno di campionato successivo, Swiderski realizza la sua prima rete nel torneo: gol decisivo nella vittoria per 2-1 sul PAS Giannina.

