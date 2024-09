L’allenatore della prossima avversaria dei rossoneri in Champions League ha risposto piccato ad una domanda in conferenza stampa. In attesa di assistere allo scontro titanico tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen stasera, l’attenzione si concentra non solo sulla rivalità acerrima che caratterizza questo match, ma anche sull’impatto che questo avrà sulle squadre e sugli allenatori coinvolti. Un inizio di stagione promettente Xabi Alonso, alla guida tecnica del Bayer Leverkusen, ha riconosciuto la forza e la qualità del Bayern Monaco in questo inizio di stagione. Ha sottolineato l’importanza di un approccio al gioco concentrato e di alta intensità per mantenere elevato il livello di competitività contro una squadra così ben preparata. Alonso ha elogiato il lavoro di Kompany evidenziando il positivo impatto che il suo approccio ha avuto sulla squadra. La risposta piccata Non ha lasciato spazio a interpretazioni maliziose o a distrazioni l’allenatore del Bayer Leverkusen, riguardo alle celebrazioni post-match […]

Leggi l’articolo completo Xabi Alonso alquanto stizzito per causa anche del Milan, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG