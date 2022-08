Il tecnico del Barcellona Xavi evidenzia con parole chiare quanto difficile sia il girone di Champions League della sua squadra.

Il Barcellona non è stato per nulla fortunato nei sorteggi di Champions League: i catalani se la dovranno vedere con Bayern Monaco, Inter e Viktoria Plzen. L’allenatore degli spagnoli non si arrende ma sottolinea che sarà difficile passare il turno; ecco le sue parole in conferenza stampa.

Stadio San Siro

“Cercheremo di battere qualsiasi rivale. Abbiamo avuto un girone molto difficile, forse il più difficile degli ultimi 10 o 20 anni. Dovremo fare molto bene per arrivare agli ottavi, ma la speranza è molto grande ed è quello su cui stiamo lavorando. L’obiettivo è superare il girone ed è una sfida molto importante. Proviamoci“.

