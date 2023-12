Yerry Mina pensa ancora al Milan: «Avremmo dovuto fare di più». Le parole del difensore della Fiorentina

Il difensore della Fiorentina Yerry Mina ha parlato a Sky Sport tornando sul match perso contro il Milan.

PAROLE – «Siamo una buona squadra ma sbagliamo ancora tanto, contro il Milan avremmo dovuto fare di più per ciò che abbiamo costruito, non abbiamo fatto male ma quando si perde bisogna solo lavorare. In questo momento pensiamo a fare bene le prossime partite, contro le big giochiamo bene ma facciamo fatica a fare i punti che ci meritiamo, adesso pensiamo al futuro».

