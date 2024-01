Yildiz è il vero acquisto di mercato della Juve: «Mina vagante per la lotta scudetto con l’Inter». L’analisi della Gazzetta

In casa Juve sono tutti sono che Yildiz sia un talento fuori dal comune, tanto da bruciare le tappe e guadagnarsi uno status diverso rispetto al ragazzo di qualità e di prospettiva aggregato in prima squadra.

Come spiega oggi la Gazzetta dello Sport, ora il turco è considerato una realtà della squadra. Non solo, perché Yildiz viene considerato come un nuovo acquisto di gennaio e una vera e propria mina vagante per lotta scudetto con l’Inter.

