Yildiz è pronto a giocare di nuovo: dipende tutto da Chiesa. ULTIME sull’attacco della Juve verso la partita con la Roma

Yildiz dopo il gol segnato al Frosinone ha lanciato un messaggio chiaro alla Juve e ad Allegri che possono contare pienamente su di lui.

Per questo, come riferito da Sky Sport, se Chiesa non dovesse recuperare in tempo per la partita contro la Roma dal problema accusato nei giorni scorsi al tendine rotuleo, sarà proprio il turco a sostituirlo nuovamente.

