Giovanni Daffara è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le parole del portiere della Juventus Next Gen su Yildiz e Huijsen.

Piccolo zoom nello spogliatoio. Un compagno di squadra che più ti ha stupito fino a questo momento?

«Il giocatore che continua a colpirmi è Kenan Yildiz. L’ho conosciuto l’anno scorso, avevo già percepito che avesse qualità in più e quest’anno lo sta dimostrando ancora di più».

Tu che li vedi da vicino e li ha visti da vicino in Primavera, in Next Gen e in prima squadra: quanto e in cosa sono cresciuti Huijsen e Yildiz in questi anni?

«Forse come maturità. Tecnicamente sono migliorati ma le loro qualità le hanno da sempre, mentre caratterialmente sono cambiati, sono più responsabili, gli è servito molto».

