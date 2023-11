Cori, sfottò e le classiche polemiche settimanali: a Firenze si preparano ad accogliere così la Juventus domenica sera

Come prevedibile, da Firenze hanno già iniziato ad accendere l’atmosfera in vista del match contro la Juventus in programma domenica sera al Franchi. Una sfida mai banale quella tra viola e bianconeri, che ossessiona diversi tifosi toscani che vedono questa gara come un vero e proprio derby. Basti pensare agli ultimi beceri cori di alcuni sostenitori in occasione dell’allenamento all’aperto di ieri al Viola Park, dove i più beccati sono stati i due grandi ex Vlahovic e Chiesa, ai quali il “tradimento” non è mai stato perdonato del tutto. Vedersi soffiare due dei migliori giocatori passati in città nelle ultime stagioni non è ancora andato già all’ambiente fiorentino e per loro si preannuncia un’accoglienza infernale tra qualche giorno. Ma c’è stato spazio anche per sfottò tutt’altro che gentili verso Nicolò Fagioli dopo lo stop per il caso scommesse. I problemi di ludopatia sono stati una buona scusa per mettere nel mirino anche il giovane centrocampista.

E poi quel discorso alla squadra per accendere ancora di più i toni: «Domenica dovete dare tutto, cuore e palle, entrando in campo con il cervello attaccato, perché le ultime due sconfitte siano solo un incidente di percorso e perché per noi la sfida con la Juve è come un derby». Parole chiare che fanno seguito alla solita polemica di Commisso, che dal suo arrivo in Italia non ha mai perso occasione per pungere con toni poco pacati la Signora: «Spero che questo progetto (il Viola Park ndr.) sia un esempio per altre squadre, che le cose si possono fare. Qui non c’è un centesimo di soldi pubblici, ma solamente un investimento privato. Mi piacerebbe che grazie a questo investimento i giovani calciatori dicessero: io non voglio andare alla Juventus, voglio restare qui alla Fiorentina». Dichiarazioni che infiammano più di quanto si dovrebbe una partita che, a questo punto, si preannuncia ancor più delicata di quanto già non sia per il posto Champions.

