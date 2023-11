Chiesa raccontato da Daffara: «Difficile parare i suoi tiri». Poi svela questo su Pogba, l’intervista ESCLUSIVA

Giovanni Daffara ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le rivelazioni del portiere della Juventus Next Gen su Chiesa e Pogba.

E in allenamento chi ti ha impressionato di più dei calciatori bianconeri? Quello che quando tira in porta pensi ‘Cavolo…’?

«Chiesa. Ho fatto difficoltà a parare i suoi tiri… Anche Pogba: in tournée facevo esercizi solo con lui, era tosta».

