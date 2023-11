Soulé Juve, il retroscena: fu comprato per soli 120 mila euro. E la Juve valuta un suo ritorno già da gennaio

La sorpresa più grande di queste prima fetta di Serie A è Soulé che in 8 partite col Frosinone ha già segnato 5 gol. La Repubblica oggi ha svelato un retroscena sul talento classe 2003.

La Juve, che lo ha girato in prestito al Frosinone in estate, lo comprò nel 2020 dal Velez Sarsfield per soli 120 mila euro di premio di valorizzazione. Arrivato a Vinovo coi genitori e il fratello più grande, ora si sta consacrando. E si valuta anche un suo ritorno alla Juve già da gennaio…

