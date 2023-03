Kenan Yildiz, sceglie la Juventus come nuova sfida e sta dimostrando grandi abilità tecniche in campo ma punta alla prima squadra.

Kenan Yildiz è un giovane calciatore turco della Juventus di 17 anni che gioca come attaccante. Dopo aver fatto parte del settore giovanile del Bayern Monaco, ha deciso di intraprendere una nuova esperienza nella Juventus U19, dove sta dimostrando grandi abilità tecniche e un grande senso del gol.

Il suo arrivo alla Juventus non è stato facile, ma il responsabile del progetto della squadra, Matteo Tognozzi, è stato in grado di convincerlo dell’importanza di questa nuova opportunità. Kenan ha dovuto adattarsi al calcio italiano e alle esigenze della squadra, iniziando a giocare in Primavera per poi passare alla Next Gen.

Kenan sembra avere una grande determinazione nel suo approccio al gioco, studiando e applicandosi costantemente per migliorare le sue prestazioni. Si ispira a grandi nomi del calcio bianconero come Nedved, Del Piero, Baggio e Zidane, cercando di emulare le loro abilità offensive.

Nonostante gli accostamenti ad altri club, Kenan sembra avere il desiderio di giocare e avere successo nella Juventus, a patto che la squadra dimostri un impegno nei suoi confronti. Sembra quindi intenzionato a rimanere nella squadra a lungo termine e a contribuire al suo successo futuro.

Tuttojuve.com ha chiesto del futuro di Kenan al suo entourage, questa la risposta dell’agente: “Ci sono ancora più club interessati rispetto alla scorsa estate, lo hanno visto in un contesto migliore e più impegnativo.”

Conclude: “Ma il suo primo desiderio è quello di giocare e avere successo nella Juve, purché il club abbia un impegno chiaro nei suoi confronti. Perché è stato questo il motivo per cui ha firmato. È il progetto a fare la differenza: finché c’è ed è presente, la sua scelta sarà quella di giocare tanti anni nella Juve“.

