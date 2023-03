Samaden è il dirigente ricercato da diversi club che sarebbero interessati ad assumerlo dopo l’avventura all’Inter.

Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter per 33 anni, lascerà la squadra alla fine della stagione, rifiutando il rinnovo del contratto in scadenza. Samaden, che ha guidato la formazione dei giovani talenti dell’Inter, è diventato il dirigente più vincente nella storia del calcio giovanile italiano, conquistando un totale di 16 scudetti e partecipando a 22 finali per il titolo nazionale.

La decisione di Samaden di lasciare l’Inter ha scatenato l’interesse di diversi club, che probabilmente cercheranno di assumerlo una volta lasciata la squadra nerazzurra. Tuttavia, non è ancora chiaro se Samaden accetterà eventuali proposte di lavoro.

Durante la sua lunga carriera, Samaden ha sviluppato con successo numerosi progetti, tra cui i Centri di Formazione e quello “Educational”, che ha ricevuto il premio dall’Eca per l’innovazione nel settore giovanile. Samaden ha inoltre collaborato con la Federazione Italiana Giuoco Calcio dal 2010 ed è il coordinatore della sezione di sviluppo del calcio giovanile dal 2019. La notizia della sua partenza è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport.

