Paolo Assogna e Mario Ielpo commentano le strategie di mercato del Milan e l’importanza del ritorno di Ibrahimovic per la squadra.

Durante un intervento a Sky Sport, Paolo Assogna ha espresso la sua opinione sulla possibilità di vedere De Ketelaere giocare dal primo minuto al Franchi, sottolineando l’abilità del Milan nel fare investimenti intelligenti. Assogna ha inoltre elogiato la direzione sportiva per le scelte passate, come quella di Kalulu, che non aveva mai giocato in Ligue 1 ma si è dimostrato un protagonista nella corsa allo scudetto della stagione scorsa. Assogna ha fatto notare che il Milan ha anche aspettato per Tonali e ha concluso dicendo che sarà interessante vedere se De Ketelaere avrà lo stesso impatto.

In un intervento a TMW Radio, Mario Ielpo ha anche commentato il ritorno di Ibrahimovic, notando che da quel momento il Milan non ha più perso. Ielpo ha scherzato dicendo che potrebbe essere un talismano, ma ha anche riconosciuto che Ibrahimovic è un personaggio ingombrante che dà molta sicurezza ai compagni e che fa molta differenza se è in tribuna o in campo. Ha concluso affermando che le parole sono importanti nel calcio, ma vedere Ibrahimovic pronto in allenamento può sicuramente aiutare la squadra.

